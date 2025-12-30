0-2. El Everton toma aire y complica al Nottingham

El último partido de 2025 fue un alivio para el conjunto de David Moyes que llevaba tres encuentros sin ganar. Frenó la caída ante un adversario que está peor, sin resultados y sin juego, que marca la permanencia pero que cada vez mengua su distancia con la terna de cola.

El Everton se reencontró con el triunfo en un duelo marcado por el acierto y que encarriló en el minuto 19, con un pase al espacio en una rápida acción de ataque, de Dwight McNeil a James Garner, que mostró el desmarque y se plantó en buena posición ante el meta John Victor, al que batió de primeras.

El Nottingham mejoró y puso a prueba varias veces a Jordan Pickford, que resolvió con solvencia cada amenaza local. De hecho, el equipo de Sam Dyche pudo empatar a la hora de juego, por medio de Igor Jesus, pero su tiro dio en el poste izquierdo.

Volcado sobre el Everton, los 'toffees' aprovecharon una contra para sentenciar a diez minutos del final. Un buen centro, medido, desde la izquierda de Jack Grealish hacia Thierno Barry que entró solo en el área, por el centro, y volvió a superar al meta del Forest.

La victoria deja al Everton octavo, cerca de Europa. El Nottingham, decimoséptimo, tiene la amenaza del descenso que marca el West Ham a solo cuatro puntos.