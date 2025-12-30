2-2. Más frustración para el West Ham y el Brighton

No le bastó al West Ham para ganar ni el 1-0 en el minuto 10, anotado por Jarrod Bowen, tras un pase de Lucas Paquetá a su carrera y a su desmarque, que fue nivelado después de penalti por Danny Welbeck (1-1, m. 31); ni tampoco el 2-1, logrado antes del descanso por Paquetá en una pena máxima, y empatado en el 61 por Veltman tras un fallo en el despeje de un saque de esquina del portero Alphonse Areola.

Entre el 1-1 y el 2-1, el Brighton falló un penalti, en el minuto 34. Welbeck lo lanzó en una especie de ‘Panenka’ que rebotó en el larguero.