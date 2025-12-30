Fútbol Internacional
30 de diciembre de 2025 - 18:35

2-2. Más frustración para el West Ham y el Brighton

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2398

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El West Ham encadenó este martes su octava jornada sin ganar, inmóvil en la zona de descenso, aún en el antepenúltimo puesto, después de empatar en su campo con el Brighton, al que se adelantó por dos veces en el marcador sin el éxito del triunfo (2-2).

Por EFE

No le bastó al West Ham para ganar ni el 1-0 en el minuto 10, anotado por Jarrod Bowen, tras un pase de Lucas Paquetá a su carrera y a su desmarque, que fue nivelado después de penalti por Danny Welbeck (1-1, m. 31); ni tampoco el 2-1, logrado antes del descanso por Paquetá en una pena máxima, y empatado en el 61 por Veltman tras un fallo en el despeje de un saque de esquina del portero Alphonse Areola.

Entre el 1-1 y el 2-1, el Brighton falló un penalti, en el minuto 34. Welbeck lo lanzó en una especie de ‘Panenka’ que rebotó en el larguero.