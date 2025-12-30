Ander Herrera acuerda con Boca Juniors extender su vínculo por un año más

El futbolista de 36 años llegó al club en enero de este año y se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado argentino, pero debido a las lesiones y al rendimiento irregular del equipo -que no cosechó títulos en 2025- no ha podido brillar como esperaba.

Pese a esto, Boca se mantuvo siempre dispuesto a extender su vínculo y finalmente Herrera transmitió esta semana al presidente, Juan Román Riquelme, su voluntad de permanecer por otro año.

El exjugador del Athletic Club, Manchester United y Paris Saint Germain tiene previsto presentarse este viernes a los entrenamientos en La Boca de cara a la temporada 2026, en la que irá en busca del sueño de conquistar la Copa Libertadores, tras la eliminación en la fase preliminar de la pasada edición.

Herrera tiene previsto firmar en los próximos días su nuevo contrato, que implica una reducción salarial pero, según explicaron a EFE desde el club, no incluye una cláusula por productividad o por partidos jugados como había trascendido en la prensa local.

Durante su primer año en Boca, el mediocampista solo disputó 17 partidos producto de numerosas lesiones, incluyendo una en junio que lo dejó fuera de las canchas hasta finales de septiembre.

Tras su regreso, fue ganando confianza y aumentando la cantidad de minutos por partido, y en los últimos meses mostró destellos de su calidad en un mediocampo compartido con Leandro Paredes, campeón mundial con Argentina llegado a mitad de año y figura absoluta del Xeneize.

El partido más importante que disputó Herrera en el año fue en el debut de Boca en el Mundial de Clubes ante Benfica, que terminó 2-2.

Durante ese encuentro, Herrera sufrió una lesión a pocos minutos del comienzo, por lo que fue reemplazado en la primera mitad y no pudo jugar el resto del torneo.