El Celta español traspasa a Luca de la Torre al Charlotte FC

El internacional estadounidense se incorpora a las filas del conjunto de Carolina del Norte, que compite en la Major League Soccer (MLS), después de haber jugado cedido la pasada temporada en el San Diego FC, también de esa competición.

Luca de la Torre llegó a Vigo (noroeste de España) en julio de 2022 procedente del Heracles (Países Bajos) como una apuesta personal del portugués Luis Campos, entonces director deportivo del club que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

No obstante, su protagonismo en el equipo gallego ha sido escaso. Luca de la Torre abandona el Celta después de haber disputado 67 encuentros oficiales, en los que marcó cuatro goles y repartió nueve asistencias.

En su comunicado de prensa, el Celta agradece "el compromiso" del futbolista durante su etapa en Balaídos, además de desearle "la mayor de las suertes" en esta nueva etapa deportiva que emprende en su país.

