El Espanyol reparte sonrisas y regalos en los hospitales de Barcelona

Los jugadores Javi Puado y Pol Lozano y las futbolistas Ruth Frías y Marina Jover encabezaron la representación en el Hospital HM Nens. Por su parte, Leandro Cabrera, Edu Expósito, Ariadna Domènech, Aina Domènech y Meri Muñoz estuvieron en la Clínica Corachán.
Además, acudieron representantes de la directiva, de la Fundación del Espanyol y de las peñas periquitas. No faltaron los autógrafos, las fotografías y los obsequios en las plantas pediátricas de ambos centros hospitalarios.
El club blanquiazul, en su comunicado, recalcó su intención de transmitir "afecto, esperanza y fuerza" a los más pequeños en estos días tan señalados.