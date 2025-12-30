Fútbol Internacional
30 de diciembre de 2025 - 13:20

El Espanyol reparte sonrisas y regalos en los hospitales de Barcelona

Barcelona, 30 dic (EFE).- Varias delegaciones del Espanyol visitaron este martes el Hospital HM Nens y la Clínica Corachán, ambos de Barcelona, para repartir regalos y sonrisas entre los más pequeños.

Por EFE

Los jugadores Javi Puado y Pol Lozano y las futbolistas Ruth Frías y Marina Jover encabezaron la representación en el Hospital HM Nens. Por su parte, Leandro Cabrera, Edu Expósito, Ariadna Domènech, Aina Domènech y Meri Muñoz estuvieron en la Clínica Corachán.

Además, acudieron representantes de la directiva, de la Fundación del Espanyol y de las peñas periquitas. No faltaron los autógrafos, las fotografías y los obsequios en las plantas pediátricas de ambos centros hospitalarios.

El club blanquiazul, en su comunicado, recalcó su intención de transmitir "afecto, esperanza y fuerza" a los más pequeños en estos días tan señalados.