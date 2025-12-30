El Valencia apunta a Vigo para no volver a cerrar la primera vuelta sin vencer fuera

El balance del conjunto dirigido por Carlos Corberán en las primeras ocho salidas de Liga es de cinco derrotas y tres empates, con 18 goles en contra y 5 a favor, es decir, que ha sumado 3 de los 24 puntos posibles o lo que es lo mismo un 12,5% de los mismos.

En este tiempo ha perdido contra el Atlético (2-0), frente al Osasuna (1-0) y Girona (2-1) y además de caer ha sido goleado por el Barcelona (6-0) y el Real Madrid (4-0). Los empates los consiguió en los feudos del Espanyol (2-2), el Alavés (0-0) y el Rayo (1-1).

Se trata de una trayectoria muy similar a la que firmó el curso pasado cuando finalizó la primera vuelta sin conocer la victoria lejos de Mestalla en sus diez compromisos.

El balance entonces fue de seis derrotas y cuatro empates con 16 goles en contra y 5 a favor y su primer triunfo llegó en la jornada 30 cuando se impuso al Real Madrid (1-2) en el Bernabéu.

Estar dos temporadas consecutivas sin ganar a domicilio en el primer tramo de temporada, es algo que tan solo tiene un precedente en la historia del club.

Esta misma circunstancia se dio por primera vez en las campañas 1981-82 y 1982-83 cuando la Liga contaba con 18 equipos.

En la primera de ellas, la 81-82, el equipo acumuló un balance de un empate y siete derrotas mientras que en la segunda encadenó diez derrotas consecutivas y acabó el campeonato sin ganar fuera de casa y con un balance de 2 empates y 15 derrotas.