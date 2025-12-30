La Justicia argentina absuelve a cuatro futbolistas acusados de abuso sexual

La decisión del juez Augusto Paz Almonacid se basó en el análisis de conversaciones telefónicas de la denunciante y los imputados, y concluyó que se trató de una relación consentida.

Sosa, de 39 años y extensa trayectoria en importantes equipos uruguayos, argentinos y mexicanos, anunció el fallo en sus redes sociales, consideró que se trató de "una contundente sentencia" y agradeció que el juez haya aclarado "todos los dolorosos hechos".

Jorge Barrera, uno de los abogados del uruguayo y expresidente del club Peñarol, destacó a través de X la "solidez jurisprudencial y doctrinaria" del fallo.

Por su parte, la abogada de la denunciante anticipó que buscará reabrir la causa y criticó duramente el proceso y la investigación, a la que se describió como plagada de irregularidades.

El juez rechazó los planteos del equipo jurídico de la joven, quien había denunciado que el 3 de marzo de 2024, Sosa, portero y referente de aquel plantel de Vélez, la invitó al hotel donde se encontraba el equipo antes de un enfrentamiento con Atlético Tucumán por el torneo local y abusó de ella junto a Florentín, Cufré y Osorio en una habitación.

El 21 de marzo de 2024, la Justicia dictaminó la prisión domiciliaria en Tucumán para Cufré, Osorio y Florentín, pero fueron liberados en junio de ese año.

Pocas semanas después de conocerse la denuncia, Vélez decidió rescindir los contratos de los jugadores, que recalaron en otros clubes.

Sosa pasó por Deportivo Maipú de Mendoza y ahora es parte del uruguayo Juventud; Florentín y Cufré se integraron al plantel de Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Osorio siguió su carrera en Defensa y Justicia.