Llorente y Junior, novedades en la vuelta al trabajo de los de Pellegrini

El central se retiró en los primeros minutos del duelo ante el Rayo Vallecano del pasado 15 de diciembre con una lesión en los abductores de la pierna derecha y el lateral hispano-dominicano hizo lo propio por una dolencia muscular en el choque ante el Barcelona a comienzos de este mes.

Ambos han vuelto este martes con el grupo en la primera sesión tras el parón navideño, en la que el brasileño Antony Dos Santos ha hecho trabajo específico tras asistir a la charla inicial de Pellegrini, según se ha visto en los minutos iniciales abiertos a los medios.

El único ausente por lesión ha sido Isco Alarcón, quien este lunes fue sometido a una artroscopia para corregir la lesión intraarticular en la zona del cartílago del tobillo derecho, dañado tras un aparatoso choque con el marroquí Sofyan Amrabat en el partido de Liga Europa ante el Utrecht holandés.

Amrabat es uno de los tres internacionales béticos que se encuentran disputando la Copa de África junto a su compatriota Ez Abde y el punta congoleño Cédrick Bakambu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Manuel Pellegrini ha programado sendas sesiones matinales para este miércoles y el viernes 2 de enero y una vespertina para el primer día de 2026, y ya comparecerá ante los medios en la víspera del partido frente a los de Xabi Alonso con el que los verdiblancos volverán a la competición.