Meneghini afirma que en la U de Chile "la prioridad es ser campeón" de la liga

“La prioridad es ser campeón del torneo nacional y estoy convencido de que lo vamos a conseguir”, afirmó el director técnico en conferencia de prensa.

El conjunto laico presentó a su hinchada al nuevo entrenador, que sustituye al también argentino Gustavo Álvarez, quien luego de dos años en el club no logró el objetivo y finalizó la campaña de 2025 en la cuarta posición, aunque en el plano internacional fue semifinalista de la Copa Sudamericana.

El estratega confesó que en su conversación con la directiva del cuadro laico “lo primero que dije es que tenemos que ser campeones y cualquiera sabe que es lo que corresponde, sobre todo después de estos dos años en los que se han sentado bases”.

El ‘Bulla’ jugará la fase previa de la Sudamericana ante Palestino el próximo 4 de marzo en un partido único entre equipos locales, por un cupo en la ronda de grupos, pero Meneghini le dio más relevancia a la meta trazada en la liga.

El técnico de 37 años viene de dirigir al O’Higgins de Rancagua, cuadro con el que finalizó tercero en la liga chilena y logró la clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Sin embargo, reveló que su deseo era llegar al club universitario. “No lo dudé en ningún momento, es el club que quería dirigir cuando comencé mi carrera como entrenador”, dijo.

Para Meneghini su arribo es un reencuentro con el equipo azul con el cual estuvo vinculado entre 2013 y 2016 en diferentes roles, como analista de video bajo el mando de Jorge Sampaoli y luego como asistente de Sebastián Beccacece.

“Vuelvo con más experiencia y con las herramientas necesarias para liderar un proyecto importante”, remarcó.

Sobre su trabajo para la temporada 2026, el entrenador argentino valoró que “no partimos de cero” considerando que el proceso desarrollado por Álvarez “va en alza y que en los últimos años se han sentado buenas bases”.

“La idea es continuar para mejorarlo. Los equipos de la U tienen que ir al frente con el deseo de ganar los partidos, hay que seguir esa línea, no partimos de cero y es importante para lo que viene”, destacó.

‘Paqui’ ratificó que el club está en busca de refuerzos en la zona de ataque, entre los cuales ha sido mencionado el experimentado delantero chileno Eduardo Vargas, cuyo regreso al equipo azul se vio frustrado a mediados del año pasado.

“De nombres propios no es conveniente hablar, pero Eduardo sabemos lo que representa para el club. Es importante tener distintos tipos de delanteros uno más de área y otros que participen del juego”, explicó.

En cuanto al su visión del juego y la posibilidad de reforzar otras posiciones, Meneghini abrió la posibilidad de contar con juveniles que “tienen que ganarse un lugar” y demostrar que estan preparados.

“La U es un equipo propositivo y dominante y eso hace que deje espacios para el rival, pero el equipo tiene opciones variadas en el mediocampo para no jugar siempre con la misma estructura”, cerró.