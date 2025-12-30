Salomón Rondón no continuará en el Real Oviedo y vuelve a Pachuca

"Desde el Real Oviedo, queremos agradecerle al futbolista su entrega, compromiso y trabajo durante estos meses y desearle toda la suerte del mundo", escribió el club azul en el comunicado de despedida a un jugador que llegó a la capital del Principado este pasado verano por orden directa de Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Oviedo.

Rondón, a sus 36 años, disputó un total de 16 partidos con el Real Oviedo, 13 de ellos como titular, y tuvo un papel importante tanto con Veljko Paunovic y Luis Carrión; es el tercer jugador de campo que más minutos acumula en la plantilla y, a pesar de marcar tan solo dos goles, dicha cifra le vale para ser el máximo goleador del Oviedo.

La salida de Rondón entra dentro del proyecto de renovación que está llevando a cabo el Real Oviedo y el Grupo Pachuca de cara a esta segunda parte de la temporada con el técnico Guillermo Almada al frente y el club azul está cerca de anunciar al delantero uruguayo Thiago Borbas.

El siguiente movimiento de salida en el Real Oviedo, penúltimo de Primera División con 11 puntos en 17 jornadas, apunta a ser el extremo francés Brandon Domingues, fichaje del pasado verano que ni ha debutado en Liga y que se ha ausentado en la vuelta a los entrenamientos del equipo con permiso del club.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy