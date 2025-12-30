Senegal se queda con el liderato, seguida de RD Congo; Benín es tercera y Botsuana, fuera

En uno de los grupos más disputados de esta Copa de África de Naciones (CAN), Senegal consiguió quedarse el primer puesto debido a la diferencia de goles a favor (+6) ante Congo (+4). A pesar de la abultada derrota, Benín estará en octavos como una de las mejores terceras, mientras que Botsuana confirmó su eliminación.

En un igualado encuentro, falto de oportunidades claras, Senegal se nutrió de la estrategia para adelantarse en el marcador en el minuto 38 gracias a un imponente cabezazo de Abdoulaye Seck, tras una falta botada por Diatta. La más clara de Benín en la primera mitad llegó en el tiempo extra, pero Mounie no acertó con su remate en el área pequeña para batir al meta Edouard Mendy.

Senegal continuó en buena línea en la segunda parte, pero aún falto de amenaza. En el minuto 65, Sadio Mané recuperó un balón cerca del área contraria y sirvió el 2-0 para Habib Diallo, que no falló en el área pequeña. Todo se empañó para Senegal en el minuto 70 con la expulsión por roja directa de su capitán, Kalidou Koulibaly, que causará baja para los octavos de final.

Mendy conservó la ventaja senegalesa con una vital intervención en un mano a mano ante el beninés Aloko en el 87.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el otro encuentro del grupo, la República Democrática del Congo salió más decidida a llevarse el partido que Botsuana y dispuso de un par de buenas ocasiones en los primero minutos, pero ni Gaël Kakuta ni Fiston Mayele estuvieron precisos.

A la media hora de encuentro, el conjunto congoleño transformó su superioridad en gol con el tanto de Nathanael Mbuku, que empujó el balón a la red dentro del área pequeña. El propio Kakuta puso aún más de cara el choque al marcar el 2-0 desde el punto de penalti, en una acción confirmada por el VAR.

En torno a la hora de partido, Kakuta sumó un doblete con el 3-0 y Rocky Bushiri se apuntó a la fiesta marcando otro más sólo tres minutos más tarde, pero el VAR esta vez fue contrario a los intereses congoleños y anuló el teórico cuarto tanto por mano previa. Con una gran diferencia pero insuficiente por el resultado del Senegal-Benín, el Congo accedió a los octavos de final como segundo de grupo, dejando fuera del torneo a Botsuana.