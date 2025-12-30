Serie Río de la Plata 2026: Equipos de seis países y 22 juegos de pretemporada en Uruguay

El mencionado certamen presentó este martes el calendario con los partidos que disputarán desde entre el 10 y el 26 de enero siete clubes de Argentina, tres de Chile, uno de Perú, dos de Colombia, dos de Paraguay y once de Uruguay.

En esa oportunidad participarán los argentinos River Plate, Atlético Tucumán, Independiente, Huracán, San Lorenzo, Unión de Santa Fe y Colón, así como también los paraguayos Olimpia y Cerro Porteño.

Además, estarán los chilenos Colo Colo, Universidad de Concepción y Deportes Concepción, el peruano Alianza Lima y los colombianos Cucutá Deportivo y Millonarios.

En tanto, los conjuntos locales serán Nacional, Peñarol, Progreso, Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Defensor Sporting, Juventud, Racing, Miramar Misiones, Paysandú y Montevideo City Torque.

Algunos de los encuentros más destacados serán Independiente-Alianza Lima, Huracán-Cerro Porteño, San Lorenzo-Cucutá Deportivo, Olimpia-Colo Colo, San Lorenzo-Cerro Porteño, Colo Colo-Alianza Lima, Nacional-Deportes Concepción, River Plate-Millonarios y Peñarol-River Plate.

Este año, en paralelo a la Serie Río de la Plata se disputará la Serie Colombia, en la que se jugarán cinco partidos en estadios de ese país y Uruguay.

Los encuentros de esta serán Independiente Santa Fe-Táchira Deportivo, Deportivo Cali-Once Caldas, América de Cali-Once Caldas, Millonarios-Independiente y Cúcuta Deportivo-Huracán.

El primero se jugará en Bogotá, el segundo y el tercero se disputarán en Cali y los dos últimos en Montevideo.

- Encuentros de la Serie Río de la Plata 2026:

12.01: Cerro Largo-Atlético Tucumán.

14.01: Unión-Alianza Lima y San Lorenzo-Cúcuta Deportivo.

15.01: Progreso-Atlético Tucumán y Olimpia-Colo Colo.

17.01: Defensor Sporting-Unión, San Lorenzo-Cerro Porteño y Peñarol-River Plate.

18.01: Juventud-Olimpia y Colo Colo-Alianza Lima.

19.01: Racing-Universidad de Concepción.

20.01: Nacional-Deportes Concepción y Miramar Misiones-Colón.

22.01: Montevideo Wanderers-Universidad de Concepción.

23.01: Paysandú-Colón y Montevideo City-Deportes Concepción.