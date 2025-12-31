Barcelona, Real Madrid y Villarreal, el podio de LaLiga en 2025

El conjunto que dirige el alemán Hansi Flick, ganador de LaLiga 2024/25 y líder de la actual, es el gran dominador del año, con un total de 96 puntos en 37 encuentros disputados (50+46) , diez más que el Real Madrid (86, 44+42).

El Barcelona sumó seis puntos más que el equipo que dirigía el italiano Carlo Ancelotti desde enero hasta el final de la campaña y en la actual tiene cuatro más que el cuadro de Xabi Alonso, que, pese a mandar en la competición en octubre con su victoria en el clásico, los tropiezos de noviembre y diciembre le han hecho volver a ceder la iniciativa a su rival.

El Villarreal cierra el podio con 75 puntos (40+35) gracias a su magnífica segunda vuelta de la pasada temporada y a su buena actual campaña. Pese a ceder el tercer puesto de la tabla de este curso, tiene dos partidos pendientes y, de ganarlos, lo recuperaría.

El Atlético de Madrid es cuarto en el cómputo global del año liguero con 72 puntos (35+37), a tres del conjunto villarrealense, víctima de sus tropiezos lejos del Metropolitano, aunque la anterior temporada acabó de nuevo tercero, misma plaza que ocupa actualmente.

El Betis del chileno Manuel Pellegrini (63, 35+28) y el Espanyol de Manolo González (60, 27+33) completan el 'top 6', del que sale el Athletic (57, 34+23), que ha acusado la floja primera mitad liguera, en la que también está luchando en la Liga de Campeones.

Celta (54, 31+23), Valencia (50, 34+16) y Rayo Vallecano (48, 30+18) completan el 'top 10' de LaLiga EA Sports en 2025.