Correia, Cömert, Dimitrievski y Rivero, los cuatro valencianistas que acaban contrato

València, 31 dic (EFE).- Los defensas Thierry Correia y Eray Cömert y los porteros Stole Dimitrievski y Cristian Rivero son los cuatro jugadores propiedad del Valencia que acaban sus contratos en junio de 2026 y que, por tanto, a partir de este 1 de enero son ya libres para firmar por otros clubes.