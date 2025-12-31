Correia, Cömert, Dimitrievski y Rivero, los cuatro valencianistas que acaban contrato

De los cuatro, el carrilero portugués Correia Rendall es el que ha tenido un mayor impacto en el club, aunque marcado también por las lesiones. Tras superar una complicada en la rodilla que le tuvo de baja entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025, el luso ha vuelto a asentarse en el once.
En cambio, Dimitrievski, que llegó el club en el verano de 2024 estuvo el pasado curso a la sombra de Giorgi Mamardashvili y en el actual lo esta a la de Julen Agirrezabala. No obstante, el técnico Carlos Corberán le ha hecho jugar en los choques de Copa en los que ha estad disponible.
Cömert regresó este verano al Valencia tras una cesión al Valladolid y apenas ha tenido oportunidades, una situación parecida a la de Cristian Rivero.
También acaban su contrato con el Valencia en junio de 2026 Agirrezabala y los atacantes Lucas Beltran y Largie Ramazani, aunque en su caso mantienen compromisos en vigor con el Athletic, Fiorentina y Leeds.
