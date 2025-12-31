El brasileño Filipe Luís, elegido mejor entrenador de América

Campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, el director técnico de Flamengo y exfutbolista del Atlético de Madrid se impuso con el 72 % de los votos.

Mientras tanto, los argentinos Gustavo Alfaro (8,7 %) y Gustavo Costas (5,6 %) completaron el podio de la encuesta que cada año lleva a cabo el periódico uruguayo El País y que en esta oportunidad contó con la participación de 264 periodistas de 16 países de América.

Tras dirigir al equipo sub-20 de Flamengo y conquistar con este la Copa Intercontinental de 2024, Filipe Luís asumió como director técnico del plantel principal en septiembre del pasado año luego de la salida de Tite.

Este año, en su primera temporada completa al frente del equipo de Río de Janeiro, conquistó la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Supercopa de Brasil y el Campeonato Carioca.

Dichos títulos le valieron para convertirse en el sexto brasileño en ganar el premio a mejor entrenador del año, después de que lo hicieran Sebastiao Lazaroni, Tele Santana, Luiz Felipe Scolari, Tite y Fernando Diniz.

Desde que El País comenzó a entregar el premio en 1986, el director técnico más galardonado es el argentino Carlos Bianchi, quien fue elegido como mejor del continente en cinco oportunidades.

En tres ganaron el premio los también argentinos José Nestor Pekerman y Marcelo Gallardo, al tiempo que Luiz Felipe Scolari, Carlos Salvador Bilardo y Óscar Washington Tabárez lo obtuvieron en dos ocasiones cada uno.

Por su parte, lo consiguieron una vez Roberto Fleitas, Sebastiao Lazaroni, Luis Cubilla, Alfio Basile, Tele Santana, Francisco Maturana, Héctor Núñez, Hernán Darío Gómez, Daniel Alberto Pasarella, Luis Fernando Montoya, Anibal Ruiz, Claudio Borghi, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

También, Reinaldo Rueda, Tite, Abel Ferreira, Lionel Scaloni, Fernando Diniz y Artur Jorge.

Este miércoles, el periódico El País también dio a conocer al nuevo 'Rey de América', reconocimiento que entrega al mejor futbolista del continente.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta, también de Flamengo, ganó con el 62,8 % de los votos, mientras que Lionel Messi acabó segundo con un 14,8 % y Adrián 'Maravilla' Martínez fue tercero con un 5 %.