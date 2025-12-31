El Real Madrid cierra el año sin Carvajal, Trent, Militao y Brahim

Tras el multitudinario entrenamiento del martes a puertas abiertas en el Alfredo di Stéfano, el conjunto de Xabi Alonso volvió a trabajar en la intimidad en la ciudad deportiva de Valdebebas para seguir con la puesta a punto para el inicio de 2026.

Carvajal, Militano y Trent continuaron con sus respectivos trabajos de recuperación de sus lesiones de larga duración, en tanto que Brahim también se perderá los primeros encuentros del año por su participación en la Copa de África, en la que está cuajando una gran actuación, al ser clave en el acceso de Marruecos a los octavos de final, en los que se enfrentará a Tanzania.

Según informa el club, tras comenzar en el gimnasio, los jugadores de Xabi Alonso realizaron trabajo de presión, táctico y un partido de diez contra diez.

El Real Madrid recibirá al Betis el domingo a partir de las 16.15 horas, partido clave para no descolgarse más del Barcelona en el que tratará de sumar su tercer triunfo seguido tras sus victorias en los dos últimos partidos ligueros del año ante Alavés y Sevilla.

