Leo Messi y Javier Mascherano, elegidos como los mejores de Estados Unidos

En tanto, su compatriota Javier Mascherano fue elegido como mejor entrenador del país norteamericano e Inter Miami -club del que ambos son parte- como mejor equipo.

En esta ocasión, 264 periodistas de 16 países de América votaron en la encuesta del periódico uruguayo El País, lo que significó un récord tanto de participación como en la cantidad de naciones.

De estos, los de cada país votaron al mejor jugador, mejor entrenador y mejor equipo de cada uno de sus respectivos países.

En Argentina, el jugador más votado fue el centrocampista de Racing Santiago Sosa y el mejor entrenador fue Eduardo Domínguez, de Estudiantes de La Plata, mientras que el mejor equipo fue Racing.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Brasil se impusieron Giorgian de Arrascaeta, Filipe Luís y Flamengo; en Chile Charles Aranguiz, Esteban González y Coquimbo Unido; en Colombia Hugo Rodallega, Alfredo Arias y Junior de Barranquilla; y en Ecuador Claudio Paul Spinelli, Javier Rabanal e Independiente del Valle.

En Paraguay ganaron Blas Riveros, Jorge Bava y Cerro Porteño; en Perú Alex Valera, Miguel Rondelli y Universitario; en Bolivia Robson Matheus, Julio Baldivieso y Always Ready; en Venezuela Juan Camilo Zapata, Daniel Sasso y UCV; y en Uruguay Abel Hernández, Joaquín Papa y Nacional.

Por su parte, los elegidos como mejores en Costa Rica fueron Alexis Gamboa, Oscar Ramírez y Alajuelense; en El Salvador Mario González, Ernesto Corti y el Club Deportivo Luis Ángel Firpo; en Honduras Jorge Benguché, Eduardo Espinel y Olimpia; en Panamá Alberto Quintero, Mario Méndez y Plaza Amador; y en México Paulinho, Antonio Mohamed y Toluca.

Por otro lado, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta se convirtió en el nuevo 'Rey de América' tras ser el futbolista más votado de la tradicional encuesta.

El centrocampista del brasileño Flamengo ganó con el 62,8 % de los votos, mientras que Lionel Messi acabó segundo con un 14,8 % y Adrián 'Maravilla' Martínez fue tercero con un 5 %.

Por su parte, el brasileño Filipe Luís se convirtió en el mejor entrenador del continente. Campeón de la Copa Libertadores y del Campeonato Brasileño, el director técnico de Flamengo se impuso con el 72 % de los votos.

Mientras tanto, los argentinos Gustavo Alfaro (8,7 %) y Gustavo Costas (5,6 %) completaron el podio.