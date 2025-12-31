Llorente: "Hemos acabado bien (el año) y tenemos que seguir por esa línea"

En unas declaraciones a los medios del club rojiblanco para finalizar el año, el futbolista madrileño indicó que, a su juicio, "el balance es positivo" después de un inicio de campaña "complicado", en el que no les acabaron de salir las cosas, con "muchos jugadores nuevos" en la plantilla "que tenían que adaptarse" y los que ya estaban ayudarles.

"El equipo poco a poco fue cogiendo una buena dinámica y creo que hemos terminado muy bien el año, ganando fuera de casa (en Girona), que era un poco lo que nos estaba costando", prosiguió Llorente, quien incidió en que han "acabado bien" y en que tienen que "seguir por esa línea".

El Atlético de Madrid comenzará 2026 el próximo domingo en Anoeta ante la Real Sociedad, partido que afronta "con ganas" en "un campo difícil". "Nosotros tenemos que seguir en esa línea de seguir ganando fuera de casa y a por eso iremos", dijo.

Cuestionado por la Supercopa de España, en la que el Atlético de Madrid se enfrentará en la segunda semifinal al Real Madrid el jueves 8 de enero en Yeda, Marcos Llorente aseguró que igualmente llegarán a Arabia Saudí "con todas las ganas del mundo" y "sabiendo que todo pasa por el primer partido que no se puede pensar para nada en el segundo", aunque advirtió que el equipo "todavía no piensa en eso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, se refirió a otro de los grandes focos de 2026, la cita mundial que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá: "es año de Mundial, es emocionante. Todo el mundo quiere jugar un Mundial. Estados Unidos, México, .... seguro que será una pasada. Pero todo pasa por hacer las cosas bien en tu club. Queda muchísimo también para el Mundial y el unico objetivo que tengo ahora en la cabeza es ayudar al club, que es lo que te da toda la felicidad y que te lleva a grandes cosas como ir con la selección".

El internacional español señaló que está "muy feliz" y puntualizó que "eso es fundamental, que todo, tanto el plano personal como profesional esté bien, esté ordenado". "Estar feliz fuera de lo que es el fútbol es fundamental para que puedas desempeñar tu trabajo de una manera muy optima", añadió.

"Me siento muy bien aquí, me siento muy feliz, me están saliendo las cosas bien en cuanto a lo profesional, y que el año que viene se repita", apuntó Marcos Llorente, quien añadió que cuando lo da todo y está tranquilo con el trabajo considera que "siempre es un gran año".

"Estoy tranquilo con mi trabajo y lo que no se negocia es el trabajo, las ganas, la actitud el compromiso. Siempre y cuando des todo eso para mí siempre será un gran año", apostilló.