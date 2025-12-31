Número Diez, un nuevo templo gastronómico napolitano en Barcelona a la gloria de Maradona

Al frente de Número Diez se encuentra Emmanuele Stevanato, creador de experiencias gastronómicas que, tras dirigir obradores y proyectos de restauración en Italia, llegó a Barcelona hace tres años con una idea clara: "mostrar la verdadera Italia, la que se come en casa, en la calle, en las plazas", explica.

Es toda una declaración de amor por "la Nápoles más callejera, la más bulliciosa, la más enérgica, aquella que convirtió a Maradona en un dios, y aquella que ama, por encima de todo, su cocina callejera, informal y desenfadada, pero también la auténtica cocina de la nonna e la mamma", comenta Stevanato.

La elección de este nombre, Número Diez, no ha sido casual: porque el 10 fue la camiseta del genio argentino que cambió la historia del fútbol, pero también es símbolo de liderazgo, de magia, de lo que está un paso más allá de lo común.

Stevanato precisa que eso es exactamente lo que se busca en este nuevo local: "elevar a lo más alto la pizza y la comida popular napolitanas sin perder su esencia de barrio".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si Maradona está presente en sus paredes, con reproducciones de los retratos murales que presiden las calles napolitanas, incluido un pequeño altar, en lo gastronómico la pizza es la protagonista, no solo la napolitana, declarada por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad, sino también la más callejera, la pizza frita o la pizza calzoncellata tradicional.

Armando Camerlingo, jefe de sala explica a EFE que "la carta evoca la casa de comidas típica de Nápoles", con platos como los Rollitos de berenjena con panceta, la Croqueta de patata con provola ahumada, o las Albóndigas de la abuela al estilo napolitano.

No faltan otras especialidades más caseras, como la Parmigiana de berenjenas, los Ñoquis de sorrentina, los Espaguetis al cartoccio de mar o los Fettucine en salsa de anchoas, que llevan el apellido de Maradona.

"Barcelona me atrapó por su energía. Europa está cansada, pero aquí todavía hay vida, movimiento, ambición. Quería traer lo mejor de Italia a una ciudad que sabe disfrutar", señala Stevanato.

En 2023 nació su primer restaurante, Dolce Vita, en el barrio barcelonés de Les Corts, un espacio donde catar auténtica cocina italiana, sin pretensiones ni artificios.

Seguidamente, en septiembre de 2024, llegó un segundo Dolce Vita, junto al mercado de La Boqueria, con el mismo espíritu, pero un toque más informal y callejero.

Este 2025, ha dado un paso más e iniciado un nuevo camino de crecimiento empresarial, una expansión que le llevará a abrir nuevos restaurantes italianos auténticos no solo en Barcelona, como en el caso de Número Diez, sino por toda España, con la idea de que cada establecimiento esté enfocado a la gastronomía de una región específica de Italia. EFE.