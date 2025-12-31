Pablo Martínez, Morales, Ryan, Dela, Pampín acaban contrato con el Levante en junio

Pablo Martínez, uno de los capitanes, lleva en el primer equipo del Levante desde 2020, aunque posteriormente completó su formación con dos cesiones lejos de Valencia.

El futbolista madrileño, con diez partidos en Liga este curso, finaliza contrato y hasta ahora no se han producido conversaciones entre las partes para continuar.

El veterano delantero José Luis Morales también concluye su vinculación con el equipo valenciano el próximo mes de junio, según publicó el Levante el pasado julio de 2024, cuando anunció el regreso del delantero madrileño. El jugador firmó hasta junio de 2025 con opción a una temporada más.

Morales, que es el jugador en la historia del Levante con más partidos y más goles en Primera División, debutó con el equipo en 2014 y ahora cumple su segunda etapa en el Levante tras haberse marchado al Villarreal en 2022.

Por su parte, Ryan firmó el pasado verano por una temporada más otra opcional, por lo que, de momento, acaba su contrato al acabar la campaña 25-26. El meta australiano es titular desde que se incorporó al equipo ya con el campeonato arrancado y ha jugado todos los partidos de LaLiga EA Sports desde la tercera jornada.

También terminan contrato los defensas Dela y Pampín, aunque en el caso del primero existe la posibilidad de extender su vinculación, como el propio jugador reconoció el pasado mes de noviembre en una rueda de prensa. “Hay un año opcional, depende de unos tipos de cláusula”, comentó Dela sin entrar en más detalles.

Además, los futbolistas Manu Sánchez, Koyalipou, Unai Vencedor, Alan Matturro, Iker Losada y Matías Moreno acaban sus contratos de cesión el 30 de junio de 2026 y, en principio, regresarán cada uno a sus clubes de origen.