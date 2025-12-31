Puado: "Joan García es pasado de este club"

"Nos ayudó en su momento y ahora está en el Barcelona", ha apuntado Puado en declaraciones al club tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. "Nos centramos en lo nuestro y en intentar ganar el partido contra el Barcelona juegue quien juegue", ha añadido.

La presencia de Joan García es uno de los focos de la posible tensión del derbi del prsábado en el RCDE Stadium. El delantero, en este sentido, ha explicado que su intención es disfrutar de su afición y confía en que no haya "ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido" y que LaLiga obligue al Espanyol a jugar "sin público".

"Queremos que se juegue el encuentro con ellos y ganar con ellos", ha reflexionado Puado, quien ha destacado la calidad del rival, que cuenta "con los mejores futbolistas del mundo".

"Va a ser difícil, pero nosotros estamos en una buena dinámica. Venimos de cinco victorias (Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo Vallecano, 1-0; Getafe, 0-1; y Athletic, 1-2) y queremos la sexta", ha apostillado.

Por otra parte, Javi Puado, ha detallado que ultima su recuperación del esguince en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha que sufrió en octubre. El catalán se ha mostrado "contento" de entrenarse de nuevo con el equipo, aunque sin fecha concreta de reaparición.

El capitán blanquiazul ha avanzado que no quiere apresurarse para volver a pisar el verde en partido oficial: "Una lesión de rodilla no es fácil, hay que tener cuidado e ir poco a poco. Si tengo buenas sensaciones, hablaré con el entrenador (Manolo González) para volver a la dinámica de partido".

Puado ha subrayado que lo "importante" es regresar con todas las garantías. "Hay que volver bien y fuerte, cuando toque. Sea esta semana, la próxima o la siguiente", ha comentado. En este sentido, su presencia en el derbi contra el Barcelona, el sábado en el RCDE Stadium, no está garantizada.

En cualquier caso, el capitán no ha escondido la ilusión por el duelo ante los azulgrana: "Esperamos ganar. Es un partido muy importante para nosotros. Es un derbi muy duro y muy difícil. Tenemos ganas de conseguir ganar en casa en LaLiga". El último triunfo del Espanyol fue en la temporada 2006-07 (3-1).