Remontada épica del campeón ante Sudán; Camerún avanza segunda y Mozambique tercera

Así, Costa de Marfil se enfrentará en octavos de final a Burkina Faso, Camerún con Sudáfrica y Mozambique, que hizo historia al superar por primera vez la fase de grupos, a Nigeria. Sudán, que había perdido los dos encuentros iniciales y afrontó esta fecha sin opción alguna, se marchó de la competición con decoro pero sin puntuar.

Todo se torció desde el principio para Costa de Marfil que tuvo que ejecutar una reacción firme para cambiar el signo de un encuentro que estuvo perdido muchos minutos. Llegó a tener una desventaja de 2-0 y logró su objetivo en el añadido, en una de las últimas acciones del partido.

Un gran error del meta Alban Lafont complicó todo a los marfileño. Aprovechó una mala parada Guelor Kanga que marcó para Sudán que a la media hora hizo el segundo, en una gran jugada de Andre Poko que culminó Denis Bouanga.

No perdió la cara el vigente campeón, tres veces ganador del torneo. Y al borde del descanso logró un tanto vital para después. Lo anotó Jean Philippe Krasso. Aún así, no solucionó el asunto hasta el tramo final. El empate, después de estar volcado sobre su rival, no llegó hasta el 84, por medio de Evann Guessand y fue Bazoumana Toure el que anotó el gol de la remontada. Incluso pudo llegar otro, en el 97, invalidado por el VAR.

El tanto de Touré frustró a Camerún que quedó segundo con los mismos puntos que "los elefantes" pero que cayó al segundo lugar por la diferencia de goles. Mozambique, que nunca había pasado una fase de grupos en el torneo, se adelantó por medio de Geny Catamo. Pero Camerún impuso su ley y empató a la media hora gracias a un autogol de Nene al intentar despejar el balón. Ya en la segunda parte, el jugador del Bayer Leverkusen Christian Kofane puso las cosas en orden y dio el triunfo a los leones indomables que terminaron segundos. EFEapa