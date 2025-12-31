Seis jugadores acaban contrato con el Elche el próximo junio y pueden fichar por otro club

Entre los jugadores que terminan su compromiso con el club figuran varios nombres clave en el ascenso del pasado curso como el portero argentino Matías Dituro y los futbolistas Pedro Bigas, Josan Ferrández, Álvaro Núñez y Aleix Febas. También concluye su vinculación con la entidad el lateral francés Léo Pétrot.

Igualmente acaba contrato el atacante portugués André da Silva, si bien el luso cuenta en su contrato con una opción para prolongar su compromiso por lo que no puede ejercer ese derecho a firmar por otro club.

Además, otros cinco jugadores finalizan su relación con el Elche, aunque en este caso por acabar su cesión. Es el caso de Adrià Pedrosa y Rafa Mir, a préstamo del Sevilla; Héctor Fort e Iñaki Peña, cedidos por el Barcelona, y Víctor Chust, que pertenece al Cádiz.

Todos ellos incluyen en su contrato de cesión una opción de compra, a excepción de los jugadores del Barcelona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El resto de la plantilla, incluido el entrenador, Eder Sarabia, tiene un año más de contrato con la entidad ilicitana.