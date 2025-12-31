Un nuevo técnico, elecciones en la ANFP y más torneos, el fútbol chileno cambia en 2026

La elección de un nuevo seleccionador para La Roja, la renovación del liderazgo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la apuesta por un renovado torneo nacional con nuevas competencias serán los pilares para reconducir el destino del balompié chileno.

Todo apunta, sin embargo, a que el verdadero giro comenzará luego de que se resuelva el escenario electoral de la ANFP cuyas votaciones se realizarán en noviembre de 2026, para terminar con la presidencia de Pablo Milad.

Con apenas dos victorias en 18 partidos, la selección chilena tocó fondo en 2025 al finalizar última en las Eliminatorias Sudamericanas. El proceso cerró bajo el interinato de Nicolás Córdova, quien sucedió a los fallidos ciclos de los argentinos Eduardo Berizzo y Ricardo Gareca.

Con un 2026 en el que La Roja solo disputará amistosos en las tres ventanas de Fecha FIFA, la ANFP parece resuelta a mantener el interinato de Córdova para que la decisión del nuevo seleccionador sea tomada por el reemplazante de Milad, quien anunció que dejará el cargo luego de dos períodos.

La espera estaría vinculada, además, con la posibilidad de concretar el gran anhelo de contratar al destacado técnico chileno Manuel Pellegrini, actualmente en el Betis español, y quien podría terminar su carrera en Europa antes del 2027.

La idea establecida es que el “Ingeniero” asuma el proceso rumbo al Mundial 2030, con unas clasificatorias que comenzarán dentro de un año y medio y una Copa América que se jugará en 2028.

RENOVACIÓN EN LA ANFP, FIN DE LA ERA MILAD

Los clubes del fútbol chileno buscarán un nuevo presidente para la ANFP que reconduzca el destino de la institución, luego de más de cinco años de crisis de resultados y cuestionamientos a la gestión económica de la era Milad.

El actual directivo no ha cumplido con su promesa de ejecutar la separación entre la Asociación, regente de la liga, y la Federación, a cargo de las selecciones nacionales; tampoco con el establecimiento de un registro de hinchas dentro del protocolo para blindar la seguridad en los estadios y acabar con la violencia.

Aún no emerge una figura de consenso como candidato dentro de un panorama electoral que se anticipa intenso. El objetivo es reflotar una institución que lleva diez años intentando superar la debacle provocada por la huida de Sergio Jadue, tras su implicación en el caso FIFA Gate.

La primera gran transformación del fútbol chileno para 2026 será la evolución de la Supercopa hacia un formato de ‘Final Four’ y la disputa de la recién creada Copa de la Liga, que deja el calendario con tres torneos oficiales y garantiza un aumento significativo en la cantidad de partidos.

El cambio dictado por la obligación de la ANFP de saldar una deuda histórica con la televisora TNT Sports, originada por la suspensión de partidos durante 2019 y 2020, podría mejorar la competitividad de los clubes chilenos que han perdido jerarquía internacional.

La temporada iniciará en enero con la Supercopa convertida en un cuadrangular entre el campeón de liga, Coquimbo Unido, y el segundo Universidad Católica, y el ganador de la Copa Chile, Huachipato, y el otro finalista Deportes Limache.

Se adelantará el arranque del campeonato Nacional, que mantiene su formato de 30 fechas, y en marzo se estrenará la Copa de la Liga que, a diferencia de la Copa Chile, solo la jugarán los equipos de Primera División.

El 2026 representa una reestructuración forzada por las circunstancias para el fútbol chileno, donde la ausencia del Mundial terminó siendo el catalizador para una transformación profunda, cuyo éxito dependerá de las decisiones que se tomen en un año crucial para la ANFP.