Almeyda lamenta la lesión de Alfon ante un partido de "mucha importancia"

Almeyda señaló que el extremo manchego "venía creciendo en los entrenamientos y estaba regresando a su nivel" pero "se lesionó en el entrenamiento de ayer en el sóleo", por lo que estará "unos dos semanas fuera" y "es una pena no tenerlo casi nunca al cien por cien", ya que es la tercera lesión que sufre esta temporada.

El técnico bonaerense señaló que "siempre se estudia el origen de las lesiones", una plaga que "todos los equipos sufren", pero admitió que en el Sevilla hay este año "muchos jugadores que han recaído y que las sufrían anteriormente", por lo que se está "estudiando internamente" el problema.

Tampoco reaparecerá frente a los granotas el extremo suizo Rubén Vargas, quien "sigue en el proceso" de recuperación del percance que se produjo a finales de noviembre y que está "mejorando", aunque advirtió que "su lesión fue más grave que otras y no hay que apurarlo para que vuelva bien sano".

Matías Almeyda recela del Levante, que estrena entrenador en la figura del portugués Luis Castro, a quien ha "podido ver cómo ha trabajado en otros lugares gracias a la tecnología", si bien él se "preocupa sólo" en el Sevilla, que deberá "hacer" su "partido" para "someter al rival".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Somos conscientes de la importancia de cada partido. Debemos dar confianza a los futbolistas para mantener la línea media que tanto nos ha costado encontrar: tenemos que ponerle mucho amor y compromiso", añadió Almeyda, suspendido el domingo por su expulsión en el Santiago Bernabéu y que estará "comunicando desde algún lugar con Javi (Martínez)", su asistente.

Almeyda cuenta desde ayer con un nuevo futbolista a sus órdenes, el central argentino Federico Gattoni, con quien ha "hablado de su paso por River, donde jugó poco", y está a expensas de saber "qué pasa en el mercado" con él, ya que se pretende buscarle una salida aunque por el momento "está entrenando y debe ser tratado con respeto".