Ante llegada de Fernández, Marcelino dice Villarreal tiene cubierto cupo extracomunitario

“Es extracomunitario y esas plazas las tenemos cubiertas. No sé lo que ofrecerá el mercado, por lo que no puedo hacer una valoración”, señaló el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche, correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).
El entrenador admitió que lo conoce “poco” y que no le ha visto jugar “nunca” un partido oficial.
Además, también subrayó la complicada situación que ha atravesado y pidió paciencia para poder ver al joven jugador argentino.
“Es un futbolista fichado desde hace tiempo por el Villarreal. Viene de una lesión grave y de un periodo de inactividad por un desarreglo con su anterior club. Se está adaptando al equipo y al fútbol español”, explicó Marcelino, que evitó señalar una fecha para su debut.
De 21 años, Fernández ha firmado un contrato de cinco campañas y media con el club español, con el que está, por tanto, vinculado hasta junio de 2031. El jugador ha llegado libre tras haber acabado su contrato con Vélez Sarsfield.
Fernández se formó en las categorías inferiores del 'Fortín', con cuyo primer equipo acumuló 48 encuentros, seis goles y nueve asistencias y en el que fue una pieza clave para la conquista del Torneo Apertura de 2024.
En diciembre de ese año, el jugador sufrió una grave lesión de rodilla y, a mediados de 2025, Velez anunció que quedaba apartado del primer equipo tras no haber llegado ambas partes a un acuerdo para renovar su contrato.