El Reino de León cita a dos recién ascendidos para inaugurar el 2026

Los leoneses buscarán iniciar el nuevo año rompiendo la mini dinámica negativa que les supuso detener en seco su progresión clasificatoria y, de paso, encontrar una sequía goleadora y sufrir una endeblez defensiva, que han supuesto volver a colocarse cerca de las plazas de descenso.

El técnico, José Ángel Ziganda, ya podrá contar para este compromiso con el capitán, el central leonés Rodri Suárez, que, previsiblemente, volverá al once inicial en detrimento del portugués Tomás Ribeiro; al igual que el lateral derecho Iván Calero, quien ocupará el sitio entre los titulares del venezolano Víctor García, lo que supondrá un doble cambio en la retagaurdia que actuó en el estadio Gran Canaria encajando una goleada.

El resto del equipo que presentará el técnico navarro podría ser muy similar aunque con alguna posible modificación, en el caso de la medular, con la vuelta al once del gallego Javier Fernández "Bicho", aunque la duda sería si mantendría a los dos centrocampistas de corte defensivo, Selu Diallo y Thiago Ojeda, o se decantará por dejar dos extremos puros como Rafa Tresaco y el brasileño Lucas Ribeiro.

La Cultural afronta, de manera consecutiva, dos citas ante rivales con los que ascendió a LaLiga Hypermotion, ya que tras recibir al filial realista, visitará la siguiente semana el Principado para medirse al FC Andorra, con el que firmó el retorno a la categoría de plata con su empate (1-1) en el Reino de León.

En el caso de la Real Sociedad B llega al encuentro tras un final de año algo controvertido, ya que Jon Ansotegi, primer entrenador del Sanse, tuvo que coger las riendas del primer equipo, y dejó al filial en las manos de Jon Gorrotxategi, su ayudante.

El equipo cayó en el último compromiso liguero de 2025 ante el Ceuta en Anoeta (1-3), si bien ahora, con el de Berriatua ya de vuelta, el Sanse afrontará con ánimos redoblados la cita ante la Cultural Leonesa.

Los donostiarras son el segundo peor visitante de la categoría con tan solo tres puntos en nueve desplazamientos, si bien su último compromiso lejos de San Sebastián se saldó con un contundente triunfo ante el Deportivo en Riazor (0-3).

Para la cita del sábado, Ansotegi recupera a Gorka Carrera, máximo goleador del equipo, tras perderse el último compromiso por acumulación de cartulinas.

No obstante, Kazunari Kita, Lander Astiazarán e Ibai Aguirre son duda ya que los tres se han estado ejercitando durante toda la semana a los mandos de Pellegrino Matarazzo con el primer equipo.

Con la posible ausencia del central nipón sumada a la lesión de Beitia, Jon Balda, un teórico lateral zurdo, podría ocupar el puesto de central zurdo al lado de Peru Rodríguez, y Unax Agote podría ser el lateral.

Gorka Carrera volverá al once, y el centro del campo parece la parcela más clara de cara al encuentro con Carbonell, Mikel Rodríguez y Eceizabarrena.

Cultural Leonesa: Badía, Iván Calero, Barzic, Rodri Suárez, Hinojo; Diallo, Thiago Ojeda; Chacón, Bicho, Lucas Ribeiro y Manu Justo.

Real Sociedad B: Fraga; Garro, Peru Rodríguez, Balda, Agote; Carbonell, Mikel Rodríguez, Eceizabarrena; Ochieng, Dani Díaz y Carrera.