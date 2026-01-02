Flick: "Veo a Joan García centrado"

En la rueda de prensa previa al derbi barcelonés, el técnico alemán ha opinado que no cree que el ambiente que se viva en el estadio del equipo blanquiazul afecte al portero de Sallent.

"Veo al jugador centrado, siempre lo está. Ha jugado muy bien en este último año y ha demostrado que fue una buena decisión su fichaje. Es nuestro número uno", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que, más allá de la rivalidad entre ambas aficiones, "lo más importante en el mundo del fútbol es apoyar al equipo de uno y no ir en contra del otro" y ha apelado a la "coexistencia y el respeto" entre ambos clubes.

Y, en este sentido, ha añadido: "Los aficionados deben apoyar a sus equipos. Todo el mundo debe enviar energías positivas para los suyos; todo el mundo debe centrarse en su equipo, y no en el rival".

Sobre el Espanyol, Flick ha elogiado a su técnico, Manolo González, de quien ha dicho que está realizando un trabajo "increíble" esta temporada.

"Es fantástico lo que está haciendo el Espanyol. Es un rival agresivo, que ejerce bien la presión y juega bien en la transición. Deberemos estar muy atentos y jugar a nuestro mejor nivel", ha analizado.

Preguntado por cómo llegan sus futbolistas al partido, Flick ha confirmado que el extremo Lamine Yamal, que se perdió el primer entrenamiento del año, y el mediapunta Dani Olmo, ausente en el último mes por una lesión en el hombro, entrarán en la convocatoria.

Más cauto se ha mostrado con la situación del central Ronald Araujo, que en los últimos días se ha ejercitado con sus compañeros tras causar baja debido a problemas de salud mental.

"Araujo está bien, quizá físicamente no está al cien por cien, pero está bien. Él es quién tiene que decidir lo rápido que quiere volver. Lo importante es que está de vuelta. Todos los compañeros le están apoyando. Se tomará el tiempo que necesite, pero está bien”, ha dicho.

Con todo, Flick le pide al 2026 que sus pupilos continúen entrenando con "la calidad y la intensidad" de las últimas sesiones, además de salud. “Espero que no haya más lesiones”, ha puntualizado.

Ante el Espanyol, el técnico alemán disputará su partido número 85 con el Barça, la misma cifra que alcanzó en el año y medio que entrenó al Bayern Múnich.

Preguntado por lo que él le ha dado al club azulgrana en la última temporada y media, Flick ha respondido que está encantado de vivir en Barcelona y ha elogiado a jugadores, cuerpo técnico, dirección deportiva (mención especial a Deco y Bojan) y directivos de la entidad.

“Me encanta trabajar en este club. Cada día siento lo mismo. Soy consciente de lo que me da este club, siempre daré lo mejor de mí”, ha concluido.