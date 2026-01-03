Alavés-Oviedo, Coudet-Almada, jugar con fuego o asomar la cabeza

La mayor incógnita de este encuentro en Mendizorroza reside en la situación de los dos equipos tras el parón navideño y cómo les ha podido sentar.

Los albiazules llegaron al descanso tras quizás el peor partido del curso, que les dejó con un 3-0 en Pamplona. A pesar de todo, los babazorros continúan tres puntos por encima del descenso y se agarran a la fortaleza de Mendizorroza, donde han conseguido gran parte de los puntos que tiene, 14 de 18.

Aunque han perdido tres partidos, han ofrecido su mejor versión. Además en esta ocasión, el coliseo alavesista vivirá su segundo lleno de la temporada.

Para este duelo, el técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, no contará “por decisión técnica” con el franco-maliense Moussa Diarra y el hispano-dominicano Mariano Díaz, apartados de las convocatorias en los tres últimos duelos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro, al margen de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, la única duda en el Alavés será la presencia del delantero argentino Lucas Boyé, que sufrió una rotura de fibras en el último duelo copero celebrado en Mendizorroza ante el Sevilla.

Su puesto lo ocupará Toni Martínez si finalmente no llega a tiempo, y además Víctor Parada no podrá jugar por acumulación de amonestaciones y en su lugar participará Yusi.

El Oviedo comparece en Mendizorroza en situación bastante más complicada que su rival y necesitado, por lo tanto, de reencontrarse con una victoria que no logra desde hace más de tres meses. Fue a finales de septiembre, con el serbio Veljko Paunovic todavía al frente del equipo, cuando logró en Mestalla y ante el Valencia (1-2) su último triunfo en la presente temporada.

Tras dicha victoria encadena una derrota con Paunovic, cuatro empates y cuatro derrotas con Luis Carrión y un empate en el debut en el banquillo de Guillermo Almada.

El técnico uruguayo cuenta con las bajas por lesión de Nacho Vidal y Ovie Ejaria y tanto Salomón Rondón como Brandon Domingues ya no pertenecen a la plantilla oviedista, pero recupera a un David Carmo que regresa tras su participación con Angola en la Copa África y ya puede contar con Nico Fonseca, primer fichaje de invierno del club azul.

El que no entra en la lista de convocados para Vitoria es el delantero uruguayo Thiago Borbas, segundo fichaje del Oviedo en la última semana y que todavía tendrá que esperar ya que lleva sin entrenar varias semanas debido a la finalización del campeonato brasileño.

Se espera que Almada ponga en liza sobre el césped de Mendizorroza un once muy similar al visto ante el Celta en el debut del técnico azul, con Bailly acompañando a Costas en el eje de la zaga, Santi Cazorla esperando su turno en el banquillo y Sibo, Colombatto y Reina formando el centro del campo.

El Real Oviedo, que solo ha marcado 7 goles en las 17 jornadas disputadas hasta el momento, suma 11 puntos, es penúltimo en la tabla de Primera División y está a siete puntos de un Deportivo Alavés que, a priori, comenzó el curso como un rival directo en la lucha por la permanencia.

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco; Ibáñez, Denis; Calebe, Rebbach; y Toni Martínez.

Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Bailly, Rahim; Sibo, Colombatto, Reina; Brekalo, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

Árbitro: Jesús Gil (C. Extremeño)