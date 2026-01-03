Dani Olmo y Pedri, novedades en la convocatoria del Barcelona para medirse al Espanyol

El futbolista canario se perdió el último encuentro de LaLiga EA Sports contra el Villarreal por unas molestias musculares, mientras que el jugador catalán regresa a una convocatoria después de superar la luxación en el hombro izquierdo que sufrió el pasado 2 de diciembre frente al Atlético de Madrid.

Así, el Barça afrontará el derbi barcelonés con las únicas bajas de los centrales Ronald Araujo y Andreas Christensen, así como del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

Esta es la lista de 23 convocados del Barcelona para medirse al Espanyol: Ter Stegen, Joan García y Szczesny (porteros); Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas); Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).