El estado de Huijsen retrasa la convocatoria al día del partido

La situación en una defensa en la que Xabi Alonso no podrá contar con Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, y son duda tanto Huijsen como Carvajal, provoca que el técnico tolosarra haya decidido retrasar la convocatoria hasta la mañana del domingo.

"Carvajal ha podido entrenar tanto ayer como hoy y la convocatoria la decidiremos mañana por la mañana. Todavía tenemos un par de cosas en el tintero y preferimos esperar para decidir con todas las certezas", desveló en rueda de prensa Xabi.

La principal duda por despejar radica en Huijsen, con una dolencia de la que el Real Madrid no ha informado y que tampoco desveló su técnico en su comparecencia ante los medios.

"Tenía unas molestias, queríamos ser cautos para no tener una carga innecesaria y mañana decidiremos", explicó sobre la ausencia del central internacional con España en la sesión del sábado. "Tiene una pequeña molestia y hasta mañana no sabremos", sentenció.

De momento, el Real Madrid iniciará el año con las bajas seguras por lesión de Trent, Militao y Kylian Mbappé, más la de Brahim Díaz por estar disputando la Copa África con Marruecos. El domingo se despejará la duda con Carvajal y Huijsen a horas de un partido que se disputa desde las 16:15 horas CET en el Santiago Bernabéu.