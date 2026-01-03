Mallorca y Girona quieren comenzar 2026 alejándose del descenso

A pesar de su mal inicio, los resultados han mejorado progresivamente para un Mallorca que cerró 2025 sin perder en LaLiga EA Sports durante el mes de diciembre con su triunfo ante el Elche (3-1) y los empates contra Osasuna (2-2), Oviedo (0-0) y Valencia (1-1).

Será la primera vez en muchos meses donde Jagoba Arrasate pueda contar con todos sus futbolistas de campo, un hecho que celebró en la previa del encuentro y que espera que le de "más soluciones" dentro del mismo partido.

El bloque que escoja el técnico vasco poco se alejará de la puesta en escena que empleó contra el Valencia, con la línea de cuatro habitual con Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica por delante de un Leo Román que ya ha dejado atrás la lesión muscular que le mantuvo en el dique seco mes y medio.

Sin embargo, las dudas surgen en el centro del campo, puesto que a Arrasate le ha gustado mucho la dupla formada por Samu Costa y Omar Mascarell, pero este último regresó hace dos días de la Copa África y podría ser suplente, dando paso a un Manu Morlanes que cuajó una buena actuación en Mestalla.

La parcela ofensiva parece que contará nuevamente con Sergi Darder en la mediapunta, mientras que Jan Virgili y Mateo Joseph acompañarán a un Vedat Muriqi que se presenta como la principal amenaza ofensiva de los bermellones.

El Girona suma ya 16 jornadas seguidas en descenso tras cerrar un 2025 para olvidar con una derrota incontestable ante el Atlético de Madrid (0-3). Fue la vigésima derrota del año 2025 en 37 partidos de liga para un club que pasó de disfrutar la Liga de Campeones a sufrir por mantener la permanencia.

El equipo de Míchel Sánchez tenía la oportunidad de ratificar la mejoría de las últimas semanas con un nuevo paso adelante para salir de la zona roja, pero sufrió una nueva derrota dolorosa.

Fue una nueva demostración de que el Girona es un bloque demasiado débil y falto de "contundencia" en las áreas, como admitió el propio técnico madrileño.

Míchel ha repetido que su objetivo de mínimos para esta primera vuelta era alcanzar los 20 puntos, pero tras varios pasos en falso ahora necesita ganar al Mallorca y al Osasuna para lograrlo.

La dinámica es esperanzadora porque el equipo va creciendo, pero de momento no ha sido suficiente porque el punto de quince posibles inicial es una losa.

La afición confía en que este mercado de invierno sirva para arreglar las carencias en la plantilla que ya se intuían en verano porque, por ejemplo, no se cubrieron las bajas del central Ladislav Krejci y el centrocampista Yangel Herrera, ambos traspasados en la última ventaja de fichajes.

El joven atacante argentino Claudio Echeverri ya entrena con el equipo a la espera de que salga un extracomunitario (Jhon Solís o Yáser Asprilla) para cerrar su cesión desde el Manchester City, mientras que el portero Dominik Livakovic ya no ha entrado en la convocatoria porque tiene permiso del club para cerrar su salida.

Míchel recupera al arquero Vladyslav Krapyvtsov y al central David López, pero siguen de baja el centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, que está jugando la Copa África, y los lesionados Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek, bajas de larga duración, y Abel Ruiz y Cristhian Stuani.

Se espera el regreso a la titularidad de Bryan Gil y hay un puesto en el once en juego por el que competirán Yáser Asprilla, Alejandro Francés, Thomas Lemar, Hugo Rincón o Joel Roca.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Manu Morlanes o Omar Mascarell, Samu Costa; Mateo Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Asprilla, Bryan Gil; y Vanat.

Árbitro: Javier Alberola (Comité Castellano-manchego).