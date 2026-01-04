1-2. Camerún se cita con Marruecos en cuartos

Los leones indomables, cinco veces campeón, la última en el 2017, se enfrentará a Marruecos el próximo viernes después de amarrar de forma angustiosa una ventaja que estuvo en el alambre al final. Bajo la mirada del presidente de la Federación Samuel Etoo, Camerún sobrevivió al empuje sudafricano en el tramo final. Y tuvo el empate en las botas de Evidence Makgopa, que poco antes había anotado el único gol de su equipo.

Camerún, con más experiencia, palmarés y pedigrí, se mostró superior en la primera parte con los goles de Junior Tchamadeu, a pase de Junior Kotto a la media hora y de Christian Kovane, que hizo el segundo tras un centro por la izquierda de Mahamaodu Nagida.

Pero pensó que tenía todo hecho. Por la ventaja en el marcador y la diferencia en el césped. Pero Sudáfrica, tercero en la pasada edición, tiró de coraje y empuje y aprovechó la relajación camerunesa para apretar el marcador.

Devis Epassy sostuvo con buenas intervenciones al cuadro de Dafid Pagou pero el gol que logró Evidence Makgopa a pase de Aubrey Modiba apretó la situación. Lo intentó hasta el final y tuvo un par de acciones que le pudieron dar un empate que no llegó.

Camerún mantuvo el tipo y jugará en Rabat el viernes contra Marruecos, que previamente superó a Tanzania (1-0), de camino a semifinales.