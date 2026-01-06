3-0. Amad Diallo lleva al campeón a la cita con Egipto

Fue el duelo más desnivelado en el cierre de los octavos de final. Costa de Marfil volvió a dejar a 'los potros' sin disputar los cuartos que tampoco alcanzó en la edición de hace dos años.

Amad Diallo fue determinante y desniveló el enfrentamiento antes del intermedio. Abrió el marcador en el minuto 20, cuando resolvió bien dentro del área tras recibir un balón de Evann Guessand, del Aston Villa.

Y a la media hora ejerció de asistente cuando se llevó a trompicones la pelota y centró a Yan Diomandé, del Leipzig, que volvió a batir a Herve Koffi.

No corrieron excesivo peligro en ningún momento los 'elefantes' que pudieron obtener un triunfo mayor aunque el tercero no llegó hasta el tramo final, en una veloz carrera desde su propio campo del jugador del Hoffenheim Baoumana Touré que superó por el palo corto a Koffi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo de Emerse Fae subrayó su condición de favorito. Ahora afronta los cuartos de final que disputará contra Egipto el sábado en Agadir. EFE.