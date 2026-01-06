Bove valora la resolución de su contrato con el Roma para poder jugar fuera de Italia

El futbolista, de 23 años, rescindirá de mutuo acuerdo con el Roma el contrato que le liga a los 'giallorossi' hasta 2028, según desvelaron este martes los medios locales.
Bove siempre manifestó públicamente su voluntad de volver a los terrenos de juego, pero con el desfribilador subcutáneo que le fue implantado el 10 de diciembre de 2024 no puede hacerlo en el fútbol italiano porque así lo prohíbe la ley.
El canterano romanista no juega desde aquel fatídico 1 de diciembre en el que, como jugador del Fiorentina -equipo en el que estaba cedido por el Roma-, cayó desplomado en el centro del campo ante el Inter de Milán.
La rápida intervención de las autoridades sanitarias permitió que se mantuviera con vida. Durante el camino al hospital, en la ambulancia, reanimaron al futbolista con el desfribilador y recibió el alta tras 12 días ingresado, el 13 de diciembre.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Bove se entrena de manera individual desde hace meses, controlado por médicos constantemente y junto a un preparador físico para poder volver a recuperar la forma tras 13 meses de parón.