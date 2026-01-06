Courtois: "Queremos ganar el primer trofeo del año"

"Queremos ganar el derbi para jugar la final el domingo. El equipo está muy bien, hay alguna lesión pero el equipo está bien, todo el mundo ha vuelto muy bien y eso es lo importante. Queremos ganar", destacó Courtois tras recibir el trofeo como 'Jugador Cinco Estrellas Mahou de diciembre'.

El portero analizó como llega el Real Madrid a la Supercopa de España tras golear al Real Betis (5-1) en el primer partido del 2026. "Estamos con muchas ganas, mucho ritmo e intensidad. Estamos con confianza. Nos jugamos ahora el primer trofeo del año y queremos ganarlo", aseguró.

Courtois recibió el galardón individual antes de volar a Yeda por sus buenas actuaciones en el mes de diciembre. "Siempre es un halago recibir un trofeo individual de parte de la afición. Como portero, quizás significa que nos han llegado mucho y eso es lo menos bueno, pero personalmente ha sido un mes bueno. Estamos mejorando, hemos ganado el primer partido de 2026 y queremos más", sentenció.