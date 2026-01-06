El Atlético de Madrid ya está en Yeda para jugar la Supercopa

El equipo de Diego Simeone en Yeda está formado por 26 jugadores, con la presencia de Giacomo Raspadori, cuyo fichaje en este mercado de invierno se propone el Roma, con las únicas dos bajas por lesión confirmadas de Clement Lenglet y Nico González, y con la presencia de Pablo Barrios pese a una dolencia muscular.

El francés se pierde el torneo por el esguince de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido el pasado 17 de diciembre, mientras que el argentino no llega a tiempo a esta competición por la lesión muscular padecida contra el Girona, el 21 de diciembre pasado.

El resto de efectivos están disponibles para Simeone, que cuenta en la expedición con seis jugadores del filial de Primera RFEF y el juvenil de División de Honor: el portero Salvador Esquivel, el lateral Julio Díaz, los centrocampistas Taufik Seidu y Jano Monserrate, el extremo Iker Luque y el delantero Sergio Esteban.

La convocatoria está compuesta por 26 futbolistas: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Julio Díaz, Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Taufik Seidu y Jano Monserrate; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julian Álvarez, Giacomo Raspadori y Sergio Esteban.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy