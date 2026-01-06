El Roma confirma su interés en Raspadori: "Habrá novedades rápido, en un sentido u otro"

"En cuanto a Raspadori, hay contactos y discusiones con el Atlético de Madrid y con el jugador. Es una situación en evolución, habrá novedades rápidas, en un sentido u otro", declaró a DAZN minutos antes del comienzo del duelo de Serie A entre Lecce y Roma.

El internacional italiano, de 25 años, llegó al combinado rojiblanco este último verano procedente del Nápoles, donde militó las tres temporadas anteriores y ganó dos 'Scudetti'.

Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone no ha encontrado la continuidad deseada y ahora podría volver a Italia, donde el Roma necesita efectivos en su posición y el país en el que ha desarrollado toda su carrera.

La posibilidad del Mundial, aunque Italia tenga que asegurar su plaza en la repesca, juega una parte importante, pues en Roma podría tener más minutos.

Además, Massara habló de la posibilidad de sumar al equipo a otro delantero como el neerlandés Joshua Zirkzee, del Manchester United y ex del Bolonia.

"Ahora no hay contactos, veamos qué pasa tras el cambio de entrenador del Manchester United, que también podría modificar los intereses de las partes", comentó.