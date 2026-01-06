Flick: "Ganar la Supercopa nos dio mucha energía el año pasado y queremos repetir"

"El año pasado empezamos genial y ganar este título nos dio mucha energía para el resto de la temporada. Queremos repetir este curso. Este torneo supone la manera más corta de ganar un título, pero estamos los mejores equipos de España y no será fácil", señaló el preparador alemán en la rueda de prensa previa a la semifinal que este miércoles enfrentará al Barcelona y al Athletic Club.

Desde la sala de prensa del estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí), sede de la competición, Flick destacó que el conjunto vasco tiene "jugadores rápidos y muy buenos en ataque", y subrayó que "no será fácil ganar" si el Barça comete "los mismos errores" que en la victoria del pasado domingo contra el Espanyol (0-2).

"Tenemos que mejorar en defensa y estar conectados como equipo. Tenemos nuestra idea de juego, conocemos nuestras fortalezas, pero tenemos que hacer algunas cosas mejor que en los dos últimos partidos", agregó el preparador alemán, que sólo confirmó la titularidad de Joan García en la portería.

Sobre la presencia del defensa Ronald Araujo, que regresó a la convocatoria después de varias semanas de baja por problemas de salud mental, Flick respondió que no decidirá si el uruguayo estará disponible hasta después del entrenamiento de esta tarde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Quiero hablar con él, no hemos decidido aún. Si se siente listo para mañana, quizás cambiemos algo, pero por ahora no es nuestro plan", explicó el técnico, que remarcó la necesidad de "cuidar a los jugadores".

"Todos somos humanos y cometemos errores. Tenemos que apoyar y proteger a los jugadores. Eso es lo que ha hecho el club, y lo aprecio. Araujo es un jugador importante en el campo y en el vestuario, uno de nuestros capitanes, y esperamos que regrese en el mejor nivel posible", añadió.

Flick confirmó que ningún futbolista le ha pedido salir en este mercado invernal, y reconoció que tanto Ferran Torres como Robert Lewandowski están "jugando a un gran nivel" en la punta de ataque. "Los dos están metiendo muchos goles y jugando bien, con una buena mentalidad. De esto se trata, de anteponer al equipo", apostilló.

Por otra parte, el técnico elogió el rendimiento de Fermín López como mediapunta en la victoria ante el Espanyol. "Necesitamos este dinamismo, intensidad y desmarques profundos en la posición de diez", deslizó.

También comentó que Eric Garcia "puede jugar en muchas posiciones" y que tanto Frenkie de Jong como Pedro González 'Pedri' son buenos jugadores para "mantener la pelota" en el centro del campo.