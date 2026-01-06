Flick, sobre Cancelo: "Es una buena opción, tiene calidad"

"Puede jugar en los dos laterales. No está hecho todavía, pero si se hace estaré contento. Tendremos una opción más. También hablamos con el club de la opción de traer un central, pero esta operación tiene sentido. Es una buena opción, un jugador de calidad", explicó el técnico alemán sobre el internacional luso en la víspera del partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Athletic Club en Yeda (Arabia Saudí).

Flick recordó que cuando Ronald Arujo esté plenamente recuperado, el Barcelona tendrá "buenas opciones" en el eje de la defensa, entre las que citó al lateral Gerard Martín, que ha ocupado ese puesto en los últimos encuentros.

El preparador alemán reconoció que el Barça no puede "pagar cientos de millones por un nuevo jugador, como otros equipos", y señaló que en el club azulgrana tienen que "ser listos con los jugadores".

"Pero nos va bien. Nuestros jugadores están mejorando, los jóvenes pueden desarrollarse, creemos en ellos. Ahora tenemos la opción de sumar a un jugador experimentado, de gran nivel en ataque. Sabemos sus fortalezas y defectos. Cuando llegue, trabajaremos en ello", añadió.

