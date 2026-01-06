Lamine Yamal, ausente en el entrenamiento previo a la semifinal de la Supercopa

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El delantero del Barcelona Lamine Yamal no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros este martes en la sesión previa a la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará este miércoles al conjunto azulgrana y al Athletic Club en el estadio Al Jawhara de Yeda (Arabia Saudí).