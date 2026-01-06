River Plate cierra su tercer fichaje: el uruguayo Matías Viña, a préstamo desde Flamengo

Si bien la operación aún no fue oficializada por el 'Millonario', fuentes del club confirmaron a EFE que la operación ya se concretó y, tras someterse a la revisión médica en Buenos Aires, Viña viajó a la localidad patagónica de San Martín de los Andes (sur del país) para incorporarse a la pretemporada a las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo.

El préstamo, explicaron desde el club, es por un año y con un cargo de 500.000 dólares, e incluye una opción de compra de cinco millones de dólares que se activaría automáticamente en caso de que se cumplan una serie de condiciones, incluyendo que el futbolista dispute más de la mitad de los encuentros de la temporada.

La llegada del lateral uruguayo de 28 años ofrece una alternativa más por la franja izquierda para Gallardo, que cuenta con el internacional argentino Marcos Acuña en la plantilla.

Viña apenas disputó 10 partidos y 342 minutos en 2025, un año en el que debió sobreponerse a una rotura del ligamento cruzado anterior y a una fractura de tibia y meniscos sufrida en agosto de 2024 ante Palmeiras.

Tras nueve meses de rehabilitación, regresó a la actividad pero debió competir por el puesto con Alex Sandro y Ayrton Lucas, quienes tenían mejor ritmo de competencia y fueron las primeras opciones para el entrenador Filipe Luis.

La llegada a River aportará más minutos al exjugador de Nacional, Roma y Bournemouth, entre otros, en el semestre previo al inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se prevé que integre el plantel uruguayo.

La incorporación de Viña se suma a la de los mediocampistas Aníbal Moreno y Fausto Vera, provenientes del Palmeiras y Atlético Mineiro respectivamente.

Tras completar estos tres fichajes, River busca sumar un delantero y, según pudo saber EFE, dos de las opciones apuntadas son Santino Andino, de Godoy Cruz, y el colombiano Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia.

Este lunes, el colombiano, de pasado en Boca Juniors, manifestó su deseo de incorporarse al 'Millonario' en diálogo con la prensa local, y expresó que confía en que pueda haber un acuerdo entre ambos clubes pese a que las negociaciones parecen estancadas.

“Lo de Boca es pasado, hay cosas que me guardo para mí. Estoy concentrado en mi presente, y si se me da la oportunidad de ir a River voy a dar todo. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo a la Argentina. Sería un honor jugar con Juanfer (Quintero). Esperemos que las partes se pongan de acuerdo, que sea importante para todos”, mencionó.

River permanecerá en San Martín de los Andes hasta el 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para su primer partido de pretemporada ante Millonarios de Colombia, mientras que seis días después se medirá con Peñarol, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por la Serie Río de la Plata.

Después del duelo ante el conjunto uruguayo, River regresará a Buenos Aires para esperar por su estreno en el Torneo Apertura el sábado 24 de enero de visitante ante Barracas Central.

El 'Millonario' buscará mejorar una temporada 2025 sin títulos y apenas con una final disputada ante Talleres de Córdoba, por la final de la Supercopa Internacional.