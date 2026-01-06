Una jornada de expulsión y 5.000 euros de multa para Marusic y Mazzocchi por su pelea

"Sanción de un partido de suspensión y muta de 5.000 euros a Marusic y Mazzocchi por haber agredido físicamente a un jugador contrario en el minuto 42 de la segunda parte, agarrándolo por el cuello y empujándolo, lo que generó un clima de tensión en el partido", comunicó el Juez Deportivo de la Serie A.
Tuvo que ser el italiano Antonio Conte, entrenador del Nápoles, el que frenara la pelea antes de que pasara a mayores en el Estadio Olímpico de Roma en el que se celebró el partido, que finalizó con 0-2 favorable a los napolitanos.
También el Roma recibió una sanción de 20.000 euros, debido a que los aficionados desplazados a Sassuolo lanzaron un petardo muy cerca del árbitro asistente, aturdido durante unos segundos.
"20.000 euros de sanción para el Roma debido a que sus seguidores, en el minuto 44 de la segunda parte, lanzaron al terreno de juego un petardo que golpeó a un asistente en un pie, sin consecuencias lesivas, y que posteriormente explotó a un metro de distancia, aturdiéndolo momentáneamente", justificó el organismo sancionador del fútbol italiano.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy