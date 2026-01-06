Vesga dice que el Athletic encara la Supercopa "con la mentalidad de ganar, como en 2021"

"¿Por qué no?", se preguntó el centrocampista alavés, recordando el hito de hace cuatro años en Sevilla, entonces con la sociedad azotada por la pandemia y sin gente en las gradas.

"Estamos con la mentalidad de hacer lo que hicimos en 2021, que eliminamos al Madrid y luego ganamos al Barcelona en la final. Venimos con esas ganas y con esa motivación", apuntó Vesga en declaraciones a los medios en Yeda (Arabia Saudí) recogidas por EFE.

En ese sentido, el zurdo vitoriano desveló que "poder ganar a estos equipos", como el Barça y el Madrid, les "gusta mucho" a los leones.

No obstante, también tiene claro que para poder repetir la hazaña de 2021 los rojiblancos deben "estar muy concentrados en ambas áreas". Atentos a "conceder poco en defensa", a "ser un Athletic con mucha energía", a que a los jugadores del Barça "se les vea que están incómodos" y a "aprovechar" sus "opciones" cuando se plante en el área rival.

Vesga, por otro lado, defendió un reparto económico del torneo, que premia más al Real Madrid y el Barcelona, más "equitativo". "Desconozco las cantidades, pero se habla mucho de eso. A nosotros nos gustaría que fuese algo equitativo, que fuese para todos más o menos lo mismo al menos de inicio", reflexionó al respecto.

Aunque también reconoció que son el equipo blanco y el azulgrana los que cuentan con mayor seguimiento. "Cuando venimos ya sabemos que aquí la mayoría de los aficionados apoyan al Barça o al Madrid. Sabemos que nos va a faltar ese apoyo, aún sabiendo que siempre va a haber athelticzales que nos acompañan", destacó.

Sobre ese asunto, señaló que el ambiente que viven en Arabia "es como cuando juegas fuera de casa".