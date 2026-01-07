3-0. Igor Thiago aguanta el pulso a Haaland

Thiago, que marcó tres el fin de semana contra el Brentford, continuó con su olfato goleador afinado al anotar otros dos tantos frente a un Sunderland que falló un penalti 'a lo Panenka' por medio de Enzo Le Fee.

El delantero brasileño, gran revelación de la temporada, abrió el marcador a la media hora al recibir un balón en profundidad de Vitaly Janelt y definir de forma exquisita. Amagó con disparar con la diestra, arrastró el balón para regatear al portero del Sunderland y remachó a puerta vacía.

Ya en la segunda mitad, el Brentford puso en peligro la victoria cuando Brian Brobbey derribó a Kristoffer Aje en un claro penalti en el que se confió en el disparo Le Fee. El francés trató de engañar a Kelleher tirando 'a lo Panenka', pero este le adivinó la intención, se quedó parado y evitó el empate.

Cinco minutos después del fallo de Le Fee, el Brentford sentenció por medio de Thiago. El Sunderland perdió la pelota en tres cuartos y en el primer intento Kevin Schade se estrelló en el larguero. En la continuación de la jugada, el alemán recibió la pelota en el segundo palo y se la dejó de cabeza a Thiago, que giró el cuello lo justo para acomodar la bola a la red.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes del final del partido, el Brentford hizo un tercero, por medio de Yegor Yarmolyuk, y tuvo otro disparo al palo de Mikkel Damsgaard, que pudo ser el cuarto.

Con esta victoria, el Brentford se marcha hasta la quinta posición con 33 puntos, a uno de la zona de Liga de Campeones, mientras que el Sunderland acumula cinco encuentros sin ganar y cae hasta la octava plaza con treinta unidades.