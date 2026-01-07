Barrios no participa en el último entrenamiento previo a la semifinal Atlético-Real Madrid

El centrocampista sólo pudo disputar 45 minutos en el partido del pasado domingo y, aunque formó parte de la expedición que viajó a Yeda (Arabia Saudí) para la disputa del torneo, no participará, salvo sorpresa de última hora, en el encuentro y su presencia quedará pendiente de si el Atlético avanza a la final del domingo.

Llevó a cabo el técnico del Atlético, el argentino Diego Simeone, el último entrenamiento previo al derbi en un campo anexo al estadio donde el jueves se disputará el segundo derbi de la temporada, en el Al Jawhara -"La Joya Radiante"-, tras la goleada 5-2 del Metropolitano a finales de septiembre.

Tras unos ejercicios de activación y una charla de Simeone con sus futbolistas, que le rodearon en círculo para escuchar las indicaciones del técnico, este se dedicó un rato a sí mismo, a andar en solitario, pensativo, sobre el césped, mientras los jugadores continuaron con el entrenamiento.

Una sesión con la presencia de Giacomo Raspadori, cuyo fichaje en este mercado de invierno se propone el Roma, mientras que en el capítulo de bajas, además de la de Pablo Barrios, se suman las de los lesionados Clement Lenglet y Nico González, que se quedaron en Madrid.

El francés se pierde el torneo por el esguince de alto grado del ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido el pasado 17 de diciembre, mientras que el argentino no llega a tiempo a esta competición por la lesión muscular padecida contra el Girona, el 21 de diciembre pasado.