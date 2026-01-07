Bellingham, sobre el momento del Real Madrid: “No es ningún desastre”

“No tomo decisiones, puedo dar mi opinión. Estamos todos unidos en el vestuario, debemos estar unidos. A veces hay estos altibajos. Debemos ver dónde estamos ahora, en una semifinal, a cuatro puntos del líder en Liga, entre los ocho primeros de la Liga de Campeones... No es ningún desastre. Queremos estar mejor, espero que podamos ganar mañana, pero este tipo de decisiones no son nuestras”, dijo en rueda de prensa respecto al futuro de su entrenador, Xabi Alonso.

“Hemos hablado de los problemas que hemos tenido, pero no todo lo que se dice es verdad. Estamos con Xabi y Vinícius; no hay problema entre ellos”, añadió.

Un papel de Vinícius en el equipo, que lleva 15 partidos sin marcar, que Bellingham quiso defender más allá de los propios goles.

“Vinícius está bajo una gran presión durante todos los partidos. Y todos somos personas. Vinícius es un gran jugador, espectacular. Los goles no son sólo lo importante, tenemos que mirar todo lo que aporta al partido y al equipo. Está jugando muy bien y es un jugador muy bueno”, declaró.

Bellingham, por otro lado, destacó la importancia del partido ante el Atlético de Madrid, rival contra el que el Real Madrid perdió 5-2 en el único precedente entre ambos equipos.

“La clave es que será difícil, es un rival duro. Hay que aprender de ese partido contra ellos en Liga, nuestra primera derrota. Hemos repasado ese partido y hemos aprendido. Tengo ganas de este partido. Sabemos que este partido es muy importante”, aseguró.

Por otro lado, al disputarse la Supercopa de España en Arabia Saudí, Bellingham fue consultado sobre la capacidad organizadora del país.

“Es un país preparado para el Mundial de 2034. Hay muchos aficionados al fútbol aquí. Nosotros hemos tenido experiencias muy buenas y espero volver aquí muchas veces”, comentó.