El Barcelona-Athletic, en 5 instantes

El balón lo había recuperado el Athletic Club en campo contrario, Álex Berenguer fue al suelo ante Raphinha, tocó la pelota, la rebañó, pero el árbitro, Isidro Díaz de Mera, entendió la acción como falta. De ahí surgió después el ataque del gol del Barcelona, en una transición que terminó con el remate de Ferran Torres, bote incluido antes de superar a Unai Simón. Su opción surgió de una volea fallida previa de Fermín López. El 1-0.

Aún no se había recuperado el Athletic Club del 1-0, cuando el Barcelona amplió la ventaja, con un centro raso de Raphinha que recorrió toda el área hasta la llegada de Fermín en el segundo palo. El internacional español conectó el envío con la zurda, a la escuadra, imposible para cualquiera. El octavo gol de la temporada del centrocampista.

Ya con tres goles a favor, Raphinha recibió un balón en la banda izquierda, lo controló, se adentró en el área y encaró a Jesús Areso para soltar, de repente, un zurdazo a la escuadra del primer palo, sin opción para Unai Simón. Un trallazo y un golazo que agrandó la diferencia sobre el terreno entre el Barcelona y el Athletic Club. Desde su regreso a la competición tras una lesión, el extremo brasileño ha marcado seis goles en nueve encuentros. Es decisivo.

La segunda parte agrandó la herida del Athletic. La jugada del 5-0 fue un resumen de su partido, desbordado en cada pase, tarde en cada rechace y goleado por el segundo tanto de Raphinha, que recogió unos cuantos rebotes beneficiosos y batió a Unai Simón, entre la frustración del guardameta, la desolación de Valverde y el desastre general.

Baja en el entrenamiento del día anterior, inicialmente en el banquillo este miércoles, Lamine Yamal dispuso de minutos ya en el tramo final del duelo contra el Athletic Club, cuando entró al terreno de juego en el minuto 71 y 40 segundos en sustitución de Pedri González. Ya aguarda la final del próximo domingo, contra el Atlético o el Real Madrid.