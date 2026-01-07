07 de enero de 2026 - 16:50
El Barcelona golea 4-0 al Athletic al descanso
Yeda (Arabia Saudí), 7 ene (EFE).- Cuatro goles del Barcelona en un margen de 16 minutos, del 22 al 38, desatan el triunfo parcial por 4-0 del conjunto azulgrana al descanso en la primera semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club en la ciudad saudí de Yeda.
Ferran Torres, en el minuto 22, abrió el marcador; Fermín López remachó el 2-0 a la escuadra dentro del área en el 30; Rooney Bardghji logró el 3-0 en el 34, en un error de Unai Simón; y Raphinha anotó el golazo del 4-0 en el 38, con un zurdazo a la escuadra.