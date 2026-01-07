Guardiola abre la puerta de salida a Stones

Stones, de 31 años, acaba contrato el próximo verano y ha visto muy limitadas sus apariciones en las dos últimas temporadas debido a las lesiones. La campaña pasada solo jugó once partidos de Premier League, mientras que en el presente curso ha disputado siete partidos y no estará disponible este fin de semana contra el Brighton & Hove Albion.

"Lo que pasó en las dos últimas temporadas se tendrá en cuenta al final de la campaña. Ahora mismo no sé cuándo estará de vuelta. Me encantaría saber la respuesta, pero no lo sé. No se ha podido entrenar con nosotros. No es como que diga "estoy listo, voy a jugar". Hay jugadores que pueden jugar después de una o dos sesiones de entrenamiento y otros necesitan más tiempo. John es uno de esos casos", admitió Guardiola.

Stones es el jugador de la actual plantilla que más años lleva en el Manchester City y el único jugador que sigue en el equipo y que estuvo en el primer partido que dirigió Guardiola en 2016.

En estos momentos es parte de la accidentada enfermería del City, que también tiene lesionados a Rúben Dias y Josk Gvardiol. Esto ha provocado que puedan hacer un intento por fichar a Marc Guéhi, central del Crystal Palace, durante este mercado invernal.

